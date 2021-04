Het Europees Parlement (EP) heeft woensdag zijn definitieve goedkeuring aan de handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk gegeven. In de overeenkomst staat hoe de handel tussen het VK en de Europese Unie moet plaatsvinden.

In het EP stemden 660 leden voor, 5 tegen en waren er 32 onthoudingen.

Ratificatie door het parlement was de laatste benodigde stap voor de formele, nieuwe relatie tussen de EU en het VK. dat bijna een halve eeuw EU-lid was. Het verdrag, dat sinds 1 januari al tijdelijk in werking was, wordt door de ratificatie nu officieel van kracht. Brussel zet daarmee een punt achter de Brexit.

De Britten zijn al eind januari 2020 officieel uit de EU gestapt. Tot eind vorig jaar was er nog sprake van een overgangsperiode, waarin de oude regels golden. Op 24 december vorig jaar kwam er - na lang onderhandelen - eindelijk een overeenkomst over hoe de handel er na 1 januari 2021 moest uitzien.

Het VK keurde de deal vrijwel meteen goed, maar het EP gaf alleen een voorlopige goedkeuring. Nu is er dus een definitief 'ja' van Brussel.

Handel tussen VK en Nederland nog stroef

De handel tussen Nederland en het VK loopt sinds het Britse vertrek nog niet echt soepel, bleek vorige maand uit een inventarisatie van de NBCC, de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel.

Twee op de drie Nederlandse bedrijven die handel drijven met de Britten, ondervonden hinder in de eerste drie maanden van dit jaar. Vooral het goederenvervoer had er last van. Bij dienstverleners zijn de problemen wat kleiner.

De bedrijven merken vooral dat ze meer kosten moeten maken en dat er vertragingen zijn, waardoor goederen bijvoorbeeld later aankomen. Bedrijven in het personenvervoer merken dat sinds de Brexit minder mensen de oversteek maken van of naar het VK. In totaal verwachten vier op de tien bedrijven minder omzet te behalen door het Britse vertrek.