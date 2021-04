Toyota, sinds vorig jaar weer de grootste autobouwer ter wereld, heeft in maart ondanks de coronacrisis records gebroken op het gebied van productie en verkoop. Het concern verkocht meer dan een miljoen auto's, wat 39 procent meer is dan in maart 2020 en de zesde maandstijging op rij.

Voor het volledige eerste kwartaal liep de verkoop ook beter dan de voorspellingen. Van Toyota, Daihatsu en Hino samen werden er 2,7 miljoen auto's verkocht, 17 procent meer dan een jaar geleden. Het merk Toyota groeide met 19 procent, terwijl het bedrijf zelf had gerekend op een groei van slechts 10 procent.

De productie steeg vorige maand dan weer met 26 procent naar 996.858 auto's, opnieuw een record. Die sterke stijging is niet zo verwonderlijk aangezien de productie in maart vorig jaar zo goed als volledig stilgelegd moest worden door de corona-uitbraak.

Het Japanse bedrijf publiceert maandag ook cijfers over het volledige fiscale boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart. In die periode ging de verkoop 5 procent onderuit naar net geen 10 miljoen auto's.

Toyota werd vorig jaar na vijf jaar opnieuw de grootste automaker ter wereld. Vijf jaar lang stond Volkswagen aan de top, maar vorig jaar haalde Toyota het Duitse bedrijf weer in met een verkoop van 9,5 miljoen auto's. Volkswagen verkocht in diezelfde periode 9,3 miljoen auto's.