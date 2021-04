Door acties van vakbond FNV kunnen woensdag tot 8.00 uur geen treinen rijden in de regio's Amsterdam, Amersfoort, Utrecht en Alkmaar. Vanaf 8.00 uur wordt het treinverkeer opgestart. De verwachting is dat het tot 10.00 uur duurt voordat een en ander normaal rijdt, laat de NS dinsdag weten.

Mogelijk worden ook andere regio's geraakt door de acties. Ook voor de rest van de week zijn werkonderbrekingen aangekondigd; zaterdag in principe voor het hele land. De acties vinden in de eerste dagen per regio plaats, de NS bekijkt de situatie van dag tot dag.

Vakbond FNV Spoort voert van woensdag 28 april tot en met zaterdag 1 mei actie omdat ze geen overeenstemming met spoorbeheerder ProRail kan bereiken over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het personeel. ProRail liet maandag al weten dat reizigers de dupe kunnen worden van de acties.

De vakbond voert tussen 6.00 uur en 8.00 uur actie bij de verschillende verkeersleidingposten. "Dat betekent dat in deze regio's geen treinverkeer mogelijk is", zegt de NS. "Het treinverkeer kan pas na 8.00 uur worden opgestart en dat kost tijd." Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Alkmaar zijn dus als eerste regio's aan de beurt.

Zaterdag ligt hele treinverkeer plat door acties

In de andere regio's zullen de treinen "zoveel mogelijk conform de normale dienstregeling" rijden. De NS zal de rest van de week elke dag een update geven over de situatie een dag later. FNV Spoor heeft de leden ertoe opgeroepen op alle dagen van de week tussen 6.00 uur en 8.00 uur werkoverleg te plegen, waardoor het werk komt stil te liggen.

Dat moet zaterdag uiteindelijk tot een landelijke 24 uursstaking leiden.