IKEA, Action, HEMA, MediaMarkt, Decathlon en ICI Paris, grote winkelketens in verschillende sectoren, zetten de deuren weer open voor klanten. Zonder afspraak, maar met een maximum van één klant per 25 vierkante meter. Voor zover bekend laat alleen de Bijenkorf het nog even bij het 'oude': de keten van luxe warenhuizen houdt het vooralsnog bij winkelen op afspraak.

"De ballenbakken gaan nog niet open en de restaurants ook nog niet", zegt een woordvoerder van IKEA over de beperkingen die nog gelden ondanks de huidige versoepelingen. "Het is wel jammer dat er nog beperkingen gelden, maar we begrijpen het wel", zegt een collega van de HEMA-warenhuizen.

Medio december moesten alle niet-essentiële winkels plotsklaps dicht. Alleen bouwmarkten mochten direct al bestellen en afhalen aanbieden, om de dringende klusnood te ledigen. Begin februari mochten de overige winkels ook aan de slag met bestellen en afhalen (of click & collect). In maart kwam daar winkelen op afspraak bij, en ook dat wordt nu losgelaten.

Bovendien zijn winkels niet meer gebonden aan een maximum van vijftig klanten, wat het voor een zaak als IKEA de moeite maakt de deuren ook weer te openen. "We hebben genoeg vierkante meters", zegt de IKEA-woordvoerder. Gemiddeld zijn dat er 25.000.

Action stopt weer met click & collect

De sportwinkels van Decathlon hebben overwegend ook behoorlijk wat vloeroppervlakte. "De kleinste is maar 200 vierkante meter, maar de grootste meer dan 5.000 vierkante meter", zegt een woordvoerder van de keten. "Onze winkels kunnen dan ook verantwoord weer open. Ook door hoe die zijn ingedeeld: per sport en met brede gangpaden."

ICI Paris denkt dat het zeker zal helpen dat er geen afspraak meer nodig is om naar de winkel te komen. "We verwachten daardoor wel meer aanloop." Click & collect blijft bij de parfumerieketen bestaan, net zoals bij veel andere winkels.

Action stopt daar wel weer mee. "Hoewel zowel het bestellen en afhalen als het winkelen op afspraak best positieve resultaten heeft opgeleverd." Ook HEMA is wel tevreden over het winkelen op afspraak. "Dat liep goed."

Aantal mandjes staat gelijk aan aantal mensen

Waar veel winkels de deuren direct na de uitbraak van de pandemie uit vrije wil sloten, deed Action dat niet: het ging half december pas voor het eerst dicht. "In de periode daarvoor hebben we genoeg ervaring opgedaan met het winkelen met maatregelen." In de winkels van Action kunnen gezien de winkeloppervlakte van maximaal 1.000 vierkante meter sowieso niet meer dan veertig mensen per keer terecht.

Elektronicaketen MediaMarkt heeft winkels tot wel 7.000 vierkante meter. Daar kunnen dus bijna driehonderd klanten tegelijkertijd shoppen. "We zorgen ervoor dat het niet te druk wordt en dat het maximumaantal dat is toegestaan niet overschreden wordt." Bij ICI Paris moet iedereen een mandje pakken. "Er mogen zo veel mensen in, als er mandjes staan."

IKEA houdt gezien de meivakantie en hoelang de winkel dicht is geweest rekening met een grote toeloop en vraagt mensen in ieder geval niet voor openingstijd naar de winkel te komen. "Om lange rijen te voorkomen."