Met de teller op 150.000 stuks sinds deze week, is het aantal campers in Nederland in tien jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging voor de Kampeer- en Caravan-Industrie (KCI).

De verkoop van kampeerwagens, caravan en voertuig in één heeft door de coronapandemie een extra zet gekregen. In de eerste drie maanden van dit jaar werden er 28 procent meer verkocht dan in de eerste drie maanden van 2020.

In dat jaar lag de verkoop enige maanden helemaal stil, door de corona-uitbraak. Volgens de branchevereniging ging het daarna los. "We hadden vorig jaar zelfs maanden waarbij de verkoop 85 procent hoger lag ten opzichte van het voorgaande jaar."

Door de vrijheid die een kampeerwagen biedt, is ook de vraag naar gebruikte exemplaren toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG meldde eerder deze maand dat de verkoop van tweedehands campers de vraag naar gebruikte caravans dit jaar voor het eerst weleens voorbij zou kunnen gaan.

In de eerste maanden van dit jaar kregen duizenden gebruikte campers en caravans een nieuwe eigenaar via de vakhandel, waarbij de cijfers van de handel tussen particulieren dus nog buiten beschouwing zijn gelaten.

Volgens KCI ontdekken ook steeds meer jongeren de kampeerwagen. "Binnen de groep 26 tot 35 jarigen is het bezit met een bijna een kwart toegenomen."