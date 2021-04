Koffie to go was al langer een bekend fenomeen in het Nederlandse straatbeeld, maar sinds de horeca dicht is, worden steeds vaker kleinere hapjes of zelfs hele maaltijden 'on the go' genuttigd. Ingegeven door de pandemie zet de horeca meer in op hybride en dat blijft ook na de coronacrisis zo. Dat zegt directeur Jan Willem Grievink van voedselkennisinstituut FSIN in gesprek met NU.nl.

"De horeca wedt niet langer op één paard", zegt Grievink. Dat is nu veelal nog noodgedwongen zo, maar zal ook na corona het geval zijn, meent hij. "Iedereen die dat enigszins kan, biedt nu koffie to go aan, met iets lekkers erbij. Daarmee is de omzet zeker niet gered, maar het zorgt voor een beetje cash."

Vooral horeca die op locaties zitten waar mensen langskomen, profiteren daarvan. "Zoals bij fiets- en wandelroutes of bij parken. Horeca met locaties bij grote pleinen en buitengebieden verkopen veel koffie to go." Dat het gratis bakkie bij de supermarkt nu niet mag, helpt ook.

Daar komt bij dat op producten als koffie en het bijbehorende lekkers hoge marges zitten. "Zoals op een muffin of bagel", aldus Grievink. De omzet van koffiecorners daalde vorig jaar niet zo hard als die van restaurants, maar nog wel flink met bijna 40 procent. "Dat komt doordat je nergens kunt zitten, waardoor natuurlijk toch minder geconsumeerd wordt."

Hele diners al wandelend opeten

IJssalons hielden zich wat dat betreft met een min van iets meer dan 10 procent veel beter staande. "Zij zijn vorig jaar enige tijd helemaal dicht geweest en hebben nu nog te maken met beperkingen, waardoor niet alle capaciteit ingezet kan worden." Met lange rijen voor de deur op een warme dag tot gevolg. Niet alleen de ijssalons maar ook de reguliere horeca waagt zich steeds meer aan de verkoop van ijs.

"De horeca doet allerlei creatieve dingen om aan wat omzet te komen, zoals schepijs verkopen." Het nieuwste fenomeen zijn de zogenoemde walking dinners die in steeds meer steden in opkomst zijn. "Daar kun je ook meer omzet uit halen", zegt de directeur van FSIN. Het concept is simpel: via een wandeling van restaurant naar restaurant om daar een deel van de maaltijd op te halen en met bord in de hand verder.

Ook zijn er al gelegenheden gesignaleerd die tafels en stoelen to go verhuren. "Voor 1 euro, die kun je dan ergens neerzetten om iets te eten en drinken en weer terugbrengen." Maar van al deze creatieve concepten kan de horeca niet leven, maar ze zullen wel blijven bestaan, naast het traditionele model. "Restaurants hebben definitief andere concepten ontdekt, zoals de foodtruck en bezorgbox. Dat zal ook blijven", verwacht Grievink.

Na to go komt grab & go

Een ander fenomeen dat steeds populairder wordt, is volgens hem 'grab & go'. "Waarbij het halen van een drankje of hapje geen tijd kost. In een gewone supermarkt moet je de hele winkel door voor een banaan of muffin. Dat willen mensen niet meer." Supermarkten spelen daarop in met de kleinere winkels, waarbij Albert Heijn ver vooropliep met de AH to go.

"Andere ketens hebben nu ook dat soort formules en ook steeds vaker zonder bediende kassa." Het zijn vooral de jongere generaties die sowieso veel meer buiten de deur consumeren. En dat mag steeds minder tijd kosten. "We hebben last van tijdsarmoede, dus alles wat tijdswinst oplevert, wordt omarmd."