Tesla heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een winst gemaakt van 438 miljoen dollar (ongeveer 363 miljoen euro). Dat is een toename van 2.638 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, toen de winst uitkwam op 16 miljoen dollar. Het bedrijf van Elon Musk presenteerde de cijfers maandag, na sluiting van de Amerikaanse beurs.

De omzet lag 74 procent hoger op 10,4 miljard dollar. Die toename was voornamelijk te danken aan meer geleverde Tesla's. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat het aantal auto's dat in de eerste drie maanden gemaakt en geleverd is, op recordhoogte uitkwam.

Toen Tesla in 2017 begon met de productie van de Model 3, had het bedrijf gemiddeld genomen 84.000 dollar aan kosten per voertuig. In het eerst kwartaal van dit jaar is dat teruggebracht naar nog geen 38.000 dollar, stelt Tesla bij de presentatie van de cijfers.

Volgens Tesla is de Model 3 de bestverkochte 'premium sedan' (een vierdeurs met kofferbak, red.) ter wereld. "Waarvan er meer verkocht zijn dan de van oudsher leidende modellen als de 3-series en de E-klasse", zo refereert Musk aan de bekende BMW- en Mercedes-modellen.