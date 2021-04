De Verenigde Staten willen een deel van hun aangekochte AstraZeneca-vaccins afstaan aan andere landen eens het vaccin is goedgekeurd door alle autoriteiten, zei het Witte Huis maandag aan persbureau AP. Het land verwacht de komende maanden tot 60 miljoen dosissen te kunnen exporteren.

Een maand geleden had de kersverse Amerikaanse president Joe Biden al beslist om 4 miljoen vaccins te delen met buurlanden Mexico en Canada. Het AstraZeneca-vaccin wordt al wereldwijd gebruikt, maar is nog niet goedgekeurd in de VS.

Maar het land is redelijk goed verzekerd van vaccins door de drie andere producenten Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson en kan dus wel wat missen, klinkt het. "Gezien we al een sterk portfolio van goedgekeurde vaccins hebben en AstraZeneca nog niet is goedgekeurd in de VS, zullen we dat vaccin niet nodig hebben de komende maanden", zegt Jeff Zients, de coronacoördinator van het Witte Huis. "Daarom zoeken we manieren om ook andere landen aan vaccins te helpen."

Volgens Zients zijn er ondertussen 10 miljoen dosissen klaar, maar wachten die nog op goedkeuring door de Amerikaanse farmawaakhond FDA. 50 miljoen dosissen zitten in verschillende productiefases en zouden in mei of juni geleverd kunnen worden, afhankelijk van wat de FDA beslist.

Vaccintekorten in veel landen

De VS moet nog beslissen waar de vaccins naartoe zullen gaan. Mexico en Canada vroegen het land al om meer dosissen te exporteren, maar een hoop andere landen zitten ook met vaccintekorten door AstraZeneca. Het bedrijf moest in de afgelopen maanden al een aantal keer zijn beloftes bijsturen en leverde flink minder dan het initieel beloofde.

Maandag sleept de Europese Commissie het bedrijf voor de rechtbank om die vertragingen in de levering aan te klagen. AstraZeneca heeft tot nu toe slechts 30 miljoen van de beloofde 120 miljoen doses aan de EU geleverd en zegt van de volgende 180 miljoen beloofde doses er dit jaar slechts 70 miljoen te kunnen leveren.

De Brits-Zweedse farnaceut reageerde maandag teleurgesteld op de beslissing van Brussel. "Na een ongekend jaar van wetenschappelijke ontdekkingen, complexe onderhandelingen en productieproblemen willen we tegen eind april zo'n 50 miljoen doses leveren aan de Europese landen. Dat is in lijn met onze voorspellingen. AstraZeneca heeft zich altijd gehouden aan de afspraken met de EU en zal zich krachtig verdedigen in de rechtbank", meldt het bedrijf op zijn website. "We kijken ernaar uit om constructief samen te werken met de EU om zo veel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen."