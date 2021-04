De Nederlandse farmaceut Kiadis Pharma wordt voor zo'n 217 miljoen euro overgenomen door zijn Franse sectorgenoot Sanofi. Het bedrijf verdwijnt op 25 mei na zes jaar van de Amsterdamse beurs.

Kiadis Pharma werd opgericht in 1997 en doet onderzoek naar immunotherapie. Dat is een behandeling die vooral bij kanker wordt ingezet, maar ook voor andere levensbedreigende ziektes kan werken. Kort gezegd worden de gezonde cellen in het lichaam 'getraind' om de kwaadaardige cellen aan te vallen en af te breken.

Sanofi gelooft in die aanpak en is ervan overtuigd dat de oplossingen van Kiadis Pharma zullen passen in zijn eigen pijplijn van therapieën. Sanofi maakt medicijnen voor allerlei ziektes bij mens en dier, maar doet ook onderzoek naar kanker. De twee bedrijven werkten eerder al samen rond de behandeling van een bepaald soort bloedkanker.

Zowel Kiadis Pharma als Sanofi werkt ook aan oplossingen tegen COVID-19. Kiadis Pharma kreeg onlangs 9,5 miljoen dollar (zo'n 8 miljoen euro) van de Amerikaanse regering om een coronamedicijn te ontwikkelen en Sanofi is bezig met de productie van zijn eigen coronavaccin, dat nog niet op de markt is gebracht. Het Franse bedrijf maakte maandag ook bekend dat het in zijn Amerikaanse fabriek gaat helpen met het vaccin van Moderna in flesjes te doen.

Kiadis Pharma ging in 2015 naar de Amsterdamse beurs en wordt daar nu afgehaald door Sanofi. 24 mei is de laatste handelsdag: vanaf 25 mei is het bedrijf definitief van de tabellen verdwenen.