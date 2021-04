Dit jaar kunnen particulieren voor het tweede jaar op rij geen kleedje neerleggen om hun spulletjes aan de man te brengen. Daar merkt de economie weinig van, juist omdat het om tweedehands spulletjes gaat die geen toegevoegde waarde opleveren, zegt econoom Marten van Garderen van ING.

"Omdat er niets voor geproduceerd wordt", aldus Van Garderen. Normaal gesproken gaat op de vrijmarkten op Koningsdag zo'n 300 miljoen euro om. Grootbank ING doet daar in 'normale jaren' altijd onderzoek naar. "Dat totaalbedrag is alle jaren ongeveer hetzelfde."

De gemiddelde verkoper hoopt aan het einde van een Koningsdag zo'n 85 euro in zijn zak te hebben gestoken en een opgeruimde zolder of garage te hebben. "Of die verwachting ook wordt waargemaakt, hangt vooral af van het weer en in iets mindere mate van het consumentenvertrouwen", zegt Van Garderen.

Vrijmarkten zouden misschien zelfs een negatief effect op de economie kunnen hebben. "Omdat mensen iets wat ze tweedehands kopen niet nieuw kopen. Anderzijds zal een deel van de opbrengsten van de vrijmarkt wellicht weer in de winkel uitgegeven worden."

Weer een feestje dat de horeca misloopt

Vanaf woensdag, de dag na Koningsdag, mogen de terrassen open. De horeca vist daardoor precies achter het net. Dat levert behoorlijk omzetverlies op en zal de economie dus raken.

"Het is weer een feestje dat de horeca misloopt", aldus Van Garderen. "Of het nu Koningsdag is of een andere mooie dag, die omzet loop je mis. Het is nu extra zuur dat het mooi weer is en iedereen vrij is."

Vooralsnog bepaalt 'de coronacontext' goeddeels hoe de economie presteert, zegt de econoom. "We zitten nu wel op een omslagpunt dat een heleboel bijna mag. Bijna is nog niet helemaal, maar mensen zijn wel optimistischer gestemd. En dat is altijd goed voor de economie."