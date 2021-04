Het chocolademerk Tony's Chocolonely neemt een Belgisch bedrijf over en kan daardoor voor het eerst echt zelf zijn chocolade maken. Dat betekent echter niet dat het bedrijf zijn plannen voor een fabriek in Zaandam stopzet. Die zal de komende jaren gebouwd worden, "maar er zal altijd een combinatie van een eigen fabriek en partners nodig zijn", zegt operationeel directeur Anne-Wil Dijkstra.

Tony's Chocolonely werkt al sinds zijn ontstaan samen met de Belgische chocoladefabriek Althaea-De Laet. De fabriek maakte de allereerste repen voor het Nederlandse bedrijf en was nu op zoek naar opvolging. Die vonden de oprichters echter niet in de familie en Tony's Chocolonely was hun grootste klant, waardoor de keuze snel gemaakt was.

Ook Tony's Chocolonely kon zich goed vinden in het plan. "De fabriek was al zo goed als volledig geoptimaliseerd voor onze productie en nu komt er zelfs nog een productielijn bij", zegt Dijkstra tegen NU.nl. Daardoor kan de productie van 4.000 ton chocolade per jaar in die fabriek met 70 procent groeien.

Daarnaast werkt het bedrijf nog samen met een andere chocoladefabriek in België en met de Belgische chocoladereus Barry Callebaut. "De chocolade wordt versmolten bij Barry Callebaut en gaat dan in grote tanks naar de partners die er repen van maken", legt Dijkstra uit. De overname maakt het mogelijk voor Tony's Chocolonely om te blijven groeien, maar concrete voorspellingen kon Dijkstra daar niet over geven.

Tony's Chocolonely is sinds 2018 het grootste chocolademerk van Nederland en werd in mei vorig jaar nog voor de derde keer tot het duurzaamste Nederlandse merk uitgeroepen. De bouw van een eigen fabriek staat op de planning, maar door de coronacrisis moesten die plannen uitgesteld worden.