Supermarkten verwachten in verband met Koningsdag wel wat extra drukte, maar geen stormloop. Doordat de horeca nog steeds dicht is, mooi weer wordt voorspeld en veel mensen vrij zijn, is de gedachte dat Koningsdag gepaard zal gaan met veel picknickkleedjes in plaats van vrijmarktkleedjes. Veel slijterijen houden de deuren in ieder geval gesloten, meldt Openingstijden.nl desgevraagd.

Openingstijden.nl keek naar informatie van meer dan zevenhonderd slijterijen door het hele land. "Daaruit blijkt dat 40 procent daarvan gesloten is", zegt Bob Gross, oprichter van de site. "Nog eens 250 slijters sluiten eerder dan gebruikelijk." De meeste supermarkten zijn wel open, maar ook daarbij kunnen de openingstijden afwijken.

Bij marktleider Albert Heijn is een handvol winkels dicht op Koningsdag. "Vrijwel alle winkels zijn open en hanteren ook de gebruikelijk openingstijden", zegt een woordvoerder van de keten. Bij Albert Heijn was het vooral maandag al drukker in de winkels.

"Op Koningsdag verwachten we een reguliere dag. Veel mensen zullen toch thuisblijven met iets lekkers voor bij de tv of in de tuin", denkt de woordvoerder. "En die hebben dat een dag ervoor al ingeslagen." Alle oranje producten, zoals de tompoucen, oranje soesjes, donuts en musketflikken, zijn gewilde producten.

Kwart drogisterijen gesloten op Koningsdag

Supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ziet ook dat mensen thuis meer consumeren met een feestdag als deze. "Helaas is de horeca nog dicht", zegt een woordvoerder. "Daardoor zullen mensen thuis wel uitpakken." De winkels houden daar rekening mee, aldus het CBL. "De supermarkten zijn daar goed op voorbereid."

Uit de gegevens van Openingstijden.nl blijkt dat ook een kwart van de drogisterijen niet open is op Koningsdag, terwijl zij net als supermarkten en slijterijen tot de essentiële winkels worden gerekend en dus niet te maken hebben met beperkingen. Het personeel van deze winkels heeft dus ook een keer een vrije dag.