Het failliete reisbureau D-reizen zou wel eens in supermarkthanden kunnen blijven na zijn doorstart. Het bedrijf werd in de jaren zestig opgericht door Dirk van den Broek van de Dirk-supermarkten en heeft nu een grote kans om overgenomen te worden door het online reisbureau Prijsvrij Vakanties, dat onderdeel is van de Duitse supermarktgroep REWE.

"We hebben nog geen bod gedaan, maar zijn van plan om dat voor het einde van de dag te doen", bevestigt CEO Marc van Deursen van Prijsvrij Vakanties aan NU.nl na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Volgens de krant heeft Prijsvrij Vakanties zijn oog laten vallen op 130 winkels, wat ongeveer de helft van het bedrijf is. Dat kon Van Deursen echter niet bevestigen. "Het is in deze fase nog te vroeg om over aantallen te spreken, omdat we dan mensen moeten teleurstellen", laat hij weten.

Van Deursen kon wel zeggen dat hij een toekomst voor D-reizen "in een afgeslanktere vorm" ziet. De overgenomen winkels zullen onder dezelfde merknaam worden voortgezet. "Het merk is bij veel Nederlanders bekend en dus geloven we erin."

Uitblijven voucherfonds leidde tot faillissement

De afgelopen weken liep D-reizen problemen op omdat het klanten niet kon terugbetalen voor reizen die via touroperators geannuleerd moesten worden door de coronacrisis. D-reizen wees daarvoor naar het uitblijven van het zogeheten voucherfonds van de Nederlandse overheid. Mede door de schulden die het bedrijf daardoor opbouwde moest het begin deze maand het faillissement aanvragen.

"Een deel van de consumenten zal inderdaad slechte ervaringen gehad hebben, maar die hopen we opnieuw te kunnen bereiken na de doorstart", zegt Van Deursen. "We hopen ook dat mensen zien dat de coronacrisis overal schade heeft aangericht en dat D-reizen daar ook gewoon een slachtoffer van is."

Van de ene supermarkt naar de andere

D-reizen werd in de jaren zestig opgericht door de supermarktondernemer Dirk van den Broek, die ook de supermarktketen Dirk in handen heeft. Prijsvrij Vakanties bestaat tien jaar en is eigendom van de Duitse supermarktgroep REWE, waar ook onder meer Lekkerland onder valt. Als het bod van Prijsvrij slaagt, blijft het bedrijf na zestig jaar dus nog steeds in supermarkthanden.

Touroperator TUI gaf eerder ook al te kennen onderdelen van D-reizen te willen overnemen, maar een woordvoerder wilde daar niet verder op ingaan.