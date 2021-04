Techgigant Apple wil de komende vijf jaar twintigduizend nieuwe banen creëren. Ook wil het Amerikaanse bedrijf een nieuwe campus bouwen in het oosten van de Verenigde Staten en tal van andere investeringen doen in het thuisland. Daarmee is een bedrag gemoeid van maar liefst 430 miljard dollar (356 miljard euro). Dat heeft Apple maandag bekendgemaakt.

Zo moeten er onder meer drieduizend nieuwe banen komen op de nog te bouwen campus in de staat North Carolina. De focus ligt daar vooral op kunstmatige intelligentie, het ontwikkelen van software en andere technologieën.

Ook wil Apple in North Carolina 110 miljoen dollar (zo'n 91 miljoen euro) investeren in goede internetverbindingen, maar ook in infrastructuur zoals bruggen en wegen. Scholen kunnen eveneens een financiële injectie tegemoetzien. Het techbedrijf wil daarnaast miljarden uitgeven aan 5G-innovaties in negen andere Amerikaanse staten.

Deze en andere investeringen moeten ervoor zorgen dat het personeelsbestand de komende jaren met zo'n twintigduizend mensen groeit. Er werken bij Apple al ruim 140.000 mensen. Over investeringen buiten de VS heeft Apple maandag niets naar buiten gebracht.

Het bedrijf lijkt de bekendmaking ook aan te grijpen om in een goed blaadje te komen bij de Amerikaanse regering en het grote publiek. Zo wijst Apple erop dat het in de afgelopen vijf jaar 45 miljard dollar (37 miljard euro) inkomstenbelasting heeft betaald in de VS. Daarmee is het, naar eigen zeggen, de grootste belastingbetaler van het land.

Ook meldt het bedrijf dat het in het eigen land zorgt voor 2,7 miljoen banen. Niet alleen in eigen dienst, maar bijvoorbeeld ook bij leveranciers en andere zakelijke partners.