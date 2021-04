Busjes van Sligro, Makro en Hanos rijden momenteel de stenen uit de straat voor de bevoorrading van horecabedrijven, die woensdag hun terrassen weer mogen openen. Uit een rondgang langs de verschillende groothandels blijkt maandag dat er veel vraag is naar lunch- en borrelhapjes.

Sligro heeft het vooral druk met het leveren van online bestelde artikelen, vertelt een woordvoerder. "Het is nu de drukste dag met bezorgen. In de winkels zelf valt het wel mee, we hebben 51 groothandels in het land die zijn ingesteld op totale opening van de horeca. Nu gaat maar een heel klein stukje open, dus dat is behapbaar."

Sinds het kabinet 28 april voor het eerst als datum noemde waarop de terrassen weer open zouden gaan, hebben de groothandels twee weken gehad om zich voor te bereiden. Leveringen aan de horeca lagen de afgelopen maanden niet helemaal stil, omdat veel cafés en restaurants bezorg- of afhaaldiensten hadden opgezet.

Bovendien neemt de drukte in deze tijd van het jaar normaal gesproken ook toe, zegt de Sligro-woordvoerder. "Als het weer in het voorjaar beter wordt en de terrasstoelen naar buiten kunnen, dan komen veel bedrijven echt uit hun winterslaap. Maar dat gebeurt normaal zeker een maand eerder, en het is nu wel extreem."

Lunch- en borrelassortiment wordt meer ingekocht

Makro spreekt van een mooie aanloop. "Sinds eind vorige week zagen we al stijging in de winkels en in onze bezorgservice. Zowel qua aantallen als bezoekers en bestedingen. We kunnen op dit moment nog niet precies zeggen wat het meeste wordt besteld, maar we zien dat lunch- en borrelassortiment meer wordt ingekocht." De terrassen moeten voorlopig immers om 18.00 uur dicht, zodat dineren er niet in zit.

De groothandels zien wel dat de maandenlange sluiting er bij veel bedrijven goed heeft ingehakt. "Omdat het toch een beetje onzeker is, houden ondernemers de volumes nog wat laag", vertelt de Makro-woordvoerder. "We weten dat ondernemers financieel krap zitten en daarom komen we ze tegemoet." Makro biedt onder meer een regeling met uitgestelde betaling aan.

Ook Sligro helpt klanten die het financieel zwaar hebben waar mogelijk. "Je kunt als groothandel op je strepen staan en boter bij de vis eisen, maar soms zakken ze al bijna door de bodem. Het is ons gezamenlijk belang dat de sector weer herstelt. Wat dat betreft is de gefaseerde opening welkom. Bedrijven hebben soms al betalingsachterstanden, dan is het beter als het in stapjes gaat."