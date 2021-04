De winkels van de Bijenkorf gaat deze week nog niet volledig open. De keten van luxe warenhuizen laat maandag weten voorlopig vast te houden aan het winkelen op afspraak. De woonwarenhuizen van IKEA gaan wel weer 'normaal' open.

"Wel zullen meer klanten tegelijkertijd welkom zijn en kan tot een uur van tevoren een afspraak gemaakt worden voor het gewenste tijdslot", aldus de Bijenkorf. Vanaf woensdag mogen winkels de deuren weer openen voor klanten zonder afspraak.

Volgens de Bijenkorf waarderen de klanten het 'personal shoppen'. "Ook kunnen we op deze manier het maximum van één klant per 25 vierkante meter waarborgen."

IKEA zet de deuren wel weer open, maar is natuurlijk ook gebonden aan het maximum aantal klanten in verhouding tot het vloeroppervlak.

"We hebben in principe genoeg vierkante meters om een behoorlijk aantal klanten te kunnen verwelkomen", zegt een woordvoerder van IKEA, die grote drukte verwacht. "Het is meivakantie en we zijn lang dicht geweest, dus we houden rekening met veel toeloop."

IKEA houdt rekening met lange rijen

De woordvoerder van IKEA roept klanten dan ook op om niet voor openingstijd al naar de winkels te komen. "Dan krijgen we lange rijen." Het Zweedse woonwarenhuis heeft mensen klaarstaan om alles hoe dan ook in goede banen te leiden. "Om zowel buiten als in de winkels te zorgen voor een goede doorstroom."

De restaurants in de IKEA-winkels mogen nog niet open, omdat de horeca met uitzondering van de terrassen ook na woensdag nog op slot zit.

Geen maximum aantal klanten meer en geen afspraak

Medio december moesten alle non-foodwinkels de deuren sluiten. Vanaf de tweede week van februari, toen er een dik pak sneeuw lag, werd bestellen en afhalen toegestaan. In de eerste week van maart kwam daar winkelen op afspraak bij.

Daarbij gold dat klanten minimaal vier uur van tevoren een afspraak moesten maken. Ook mochten er maximaal vijftig klanten in de winkel zijn.

Vooral door dat laatste was het voor veel (grote) zaken niet de moeite waard. Vanaf komende woensdag blijft het zo dat er maximaal één klant per 25 vierkante meter naar binnen mag, maar daar zit geen maximum meer op. Ook hoeft er geen afspraak gemaakt te worden.