De Europese Commissie begint een rechtszaak tegen de Zweeds-Britse coronavaccinproducent AstraZeneca omdat die meerdere keren zijn leveringsbeloftes niet is nagekomen. Dat bevestigt Europees Commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) op Twitter.

"Het is onze taak om te verzekeren dat vaccins geleverd worden om de gezondheid van de Europese burgers te beschermen", schrijft Kyriakides in haar tweet. "Daarom heeft de Europese Commissie samen met de lidstaten besloten AstraZeneca aan te klagen. Elke vaccindosis telt en elke dosis redt levens."

Er was de voorbije weken wat ophef ontstaan over de vaccinleveringen van AstraZeneca. Het bedrijf heeft tot nu toe slechts 30 miljoen van de beloofde 120 miljoen doses aan de EU geleverd. De Brits-Zweedse farmaceut zegt van de volgende 180 miljoen beloofde doses er dit jaar slechts 70 miljoen te kunnen leveren.

In het contract dat de Europese Commissie met AstraZeneca sloot, is opgenomen dat alle geschillen voor een Belgische rechtbank moeten komen. Het huidige contract loopt op 30 juni af.

Vertragingen in Europese vaccinatieprogramma's

De problemen met de leveringen hebben de Europese vaccinatieprogramma's al flink vertraagd. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde het bedrijf eerder al "buitengewoon ingewikkeld om mee af te spreken". "De wisselingen gebeuren eens in de drie, vier dagen. Het is om gek van te worden."

Er werden bij AstraZeneca-vaccins ook zeldzame bijwerkingen vastgesteld, zoals trombose in combinatie met een te klein aantal bloedplaatjes. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) vindt de voordelen van het vaccin echter nog steeds groter dan de mogelijke nadelen.

AstraZeneca reageert teleurgesteld op de actie. "Na een ongekend jaar van wetenschappelijke ontdekkingen, complexe onderhandelingen en productieproblemen willen we tegen eind april zo'n 50 miljoen doses leveren aan de Europese landen. Dat is in lijn met onze voorspellingen. AstraZeneca heeft zich altijd gehouden aan de afspraken met de EU en zal zich krachtig verdedigen in de rechtbank", meldt het bedrijf op zijn website. "We kijken ernaar uit om constructief samen te werken met de EU om zo veel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen."