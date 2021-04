Na ruim een half jaar is het vanaf woensdag weer mogelijk om 'een terrasje te pakken'. Ook verdwijnt de avondklok, mag je (iets) meer mensen thuis ontvangen, is winkelen mogelijk zonder afspraak en mogen er meer mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. NU.nl heeft alle versoepelingen op een rijtje gezet.

Een bezoek aan het terras is vanaf woensdag weer mogelijk, maar dan wel uitsluitend tussen 12.00 en 18.00 uur en alleen op reservering. Dit reserveren kun je vooraf online of telefonisch doen, maar mag ook ter plekke op het moment dat je daadwerkelijk op het terras wil gaan zitten. Bij binnenkomst vindt een gezondheidscheck plaats.

Er mogen slechts twee mensen aan een tafeltje zitten, tenzij het gaat om mensen van hetzelfde huishouden, of kinderen tot twaalf jaar. Voor het gehele terras geldt een maximum van vijftig personen. Als je opstaat om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, is het dragen van een mondkapje verplicht.

Waarschijnlijk ben je op termijn wat meer kwijt aan een biertje dan voorheen. Brouwers hebben al laten weten dat ze hun prijzen wat gaan verhogen. Omdat de terrassen om 18.00 uur dicht moeten, zit dineren er niet in. Lunchen en bitterballen eten, kan wel. Terrassen van sportaccommodaties blijven gesloten.

Horecavereniging KHN noemt de opening van de terrassen een eerste stapje vooruit voor een klein deel van de ondernemers (niet elk café of restaurant heeft een terras). "Een klein lichtpuntje, maar niet voldoende", is het oordeel van KHN. De belangenvereniging blijft daarom pleiten voor verdere heropening.

De avondklok verdwijnt

Op woensdag 28 april om 4.30 uur in de ochtend loopt de avondklok af. Vanaf dan is het niet meer strafbaar om na 22.00 uur buiten te zijn. Als je dus bijvoorbeeld 's avonds bij iemand op bezoek gaat, hoeft je niet meer vóór 22.00 uur terug thuis te zijn.

Sowieso mag je voortaan meer personen thuis ontvangen. Tot en met dinsdag was dat maximaal één per dag, vanaf woensdag is dat opgeschroefd naar twee mensen per dag.

Meer ruimte om te winkelen

Een bezoekje aan een winkel mag vanaf woensdag weer zonder afspraak. Het gaat om niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels, tuincentra en boekenwinkels. Wel blijft er een beperking van maximaal één klant per 25 vierkante meter. De winkels moeten bovendien om 20.00 uur dicht.

De beperkende regels gelden niet voor essentiële winkels, zoals supermarkten, apotheken, tankstations en opticiens. Alcoholverkoop na 20.00 uur blijft wel op alle plekken verboden.

Belangenvereniging voor non-food winkeliers INretail noemt de nieuwe regels "een belangrijke stap vooruit". Het zorgt waarschijnlijk voor meer omzet, al blijft financiële steun vanuit het kabinet volgens hen noodzakelijk, zolang de winkels niet zonder beperkingen open zijn.

Ook voor marktkooplui verandert er het een en ander. Tot dusver mochten alleen verkopers van eten en drinken hun kramen opbouwen. Daar sluiten vanaf nu marktkramen die kleding of cosmetica verkopen, bij aan. Een rechtszaak die belangenvereniging CVAH had aangespannen om weer open te mogen, is daarmee van de baan.

Meer mensen mogen uitvaart bezoeken

Op diverse andere gebieden worden ook wijzigingen ingevoerd. Zo mogen er bij uitvaarten voortaan maximaal honderd mensen aanwezig zijn. Dat zijn er nu nog vijftig. Het doen van een theorie-examen voor een rijbewijs, vaarbewijs of vliegbewijs is weer mogelijk. Dat kon nu alleen voor je beroep, bijvoorbeeld voor een vrachtwagenrijbewijs.

Op maandag 26 april zijn er al versoepelingen ingegaan in het onderwijs. Studenten mogen sindsdien ongeveer één dag per week naar hun hogeschool of universiteit. Ook de studieplekken en universiteitsbibliotheken zijn onder voorwaarden weer open.

De versoepelingen die deze week ingaan, vormen de eerste van vijf stappen uit het stappenplan om Nederland weer uit de lockdown te halen. De tweede stap bestaat uit een aantal andere maatregelen waaronder het toelaten van meer sporten, ook binnen en het openen van onder andere musea, pretparken en bibliotheken. Deze versoepelingen gaan op zijn vroegst op 11 mei in, al is dit sterk afhankelijk van hoe de besmettingscijfers zich ontwikkelen.