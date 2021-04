De Efteling heeft in het coronajaar 2020 een verlies geleden van 14,5 miljoen euro. Dat is iets minder dan eerder ingeschat, maar het is financieel het slechtste jaar ooit geweest, meldt het pretpark maandag.

Het park was in totaal veertien weken gesloten en in de perioden dat de Efteling wel open mocht, golden er allerlei beperkingen. Toch kwamen nog 2,9 miljoen bezoekers naar Kaatsheuvel.

In een eerdere schatting ging het attractiepark uit van een verlies van 17 miljoen euro. Bezoekersaantallen kon de Efteling toen nog niet geven.

Algemeen directeur Fons Jurgens vindt dat de bezoekersaantallen meevallen, zegt hij in een toelichting op de cijfers: "Door het coronavirus moesten we stevig op de rem, maar we zien dat de maatregelen goed effect hebben gehad. Ik ben trots op de hoge gastwaardering van 8,4 voor het park en op onze betrokken, veerkrachtige medewerkers."

Jurgens voegt daaraan toe dat er veel gevraagd is van de drieduizend medewerkers. Een deel van hen zit nu thuis. De directeur kijkt mede dankzij de NOW-regeling en andere financiële impulsen weer "voorzichtig positief vooruit."

De Efteling verwacht op 11 mei weer open te kunnen.