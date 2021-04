PostNL heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt dan verwacht, als gevolg van de lockdown. Doordat die het hele kwartaal voortduurde, ligt het genormaliseerde bedrijfsresultaat ongeveer 50 miljoen euro boven de verwachting, blijkt maandag uit voorlopige cijfers.

De totale omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 960 miljoen euro. Dat was in het eerste kwartaal van 2020, toen in het staartje de coronaeffecten zichtbaar werden, 701 miljoen euro.

Vooral de afdeling Pakketten boekte nog betere cijfers dan verwacht doordat de lockdown voortduurde. Het postbedrijf denkt dat een aanzienlijk deel van deze extra volumes eenmalig is, maar wijst er wel op dat e-commerce in een sterk groeiende trend zit.

Bij de afdeling Mail in Nederland droegen eenmalige gebeurtenissen zoals het briefstemmen en de uitnodigingen voor de coronavaccinatie bij aan een goede volumeontwikkeling. PostNL verhoogt de verwachting voor het genormaliseerde bedrijfsresultaat in heel 2021 tot 250 miljoen euro. Dat was eerder 205 tot 225 miljoen euro.

De definitieve cijfers komen op 10 mei. CEO Herna Verhagen roemt het bedrijf om de "veerkracht en flexibiliteit tijdens de aanhoudende ongekende omstandigheden". Wat er gebeurt als Nederland vanaf komende woensdag stapsgewijs van het slot gaat, noemt zij zeer lastig te voorspellen.