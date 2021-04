Qatar Airways heeft Emirates Airline afgelost als grootste luchtvaartmaatschappij gemeten naar de beschikbare internationale capaciteit. Dat schrijft de Wall Street Journal zondag op basis van cijfers van OAG, een databedrijf voor de luchtvaart.

Qatar Airways vliegt deze week met tweemaal zoveel internationale capaciteit als Air France en 13 procent meer dan regionale concurrent Emirates. Als ook binnenlandse vluchten worden meegerekend, blijft American Airlines overigens de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld.

Qatar Airways zou de sympathie van veel reizigers hebben gewonnen met het repatriëren van gestrande reizigers toen vorig jaar de coronapandemie uitbrak. De luchtvaartmaatschappij vervoerde in de eerste vier maanden van de coronacrisis ongeveer 3,2 miljoen passagiers.

Tevens wist Qatar Airways ondanks de coronavirus extra landingsrechten te verwerven en het aantal bestemmingen flink uit te breiden. Daarmee hoopt het voor te sorteren op het behoud van de eerste plek zodra het ergste van de coronaciris achter de rug is en het vliegverkeer weer opgang komt.

"We proberen alles te pakken wat we pakken kunnen", zegt Qatar Airways CEO Akbar Al Baker in gesprek met de Wall Street Journal. De keerzijde van de medaille is dat de vluchten van de luchtvaartmaatschappij op dit moment voor gemiddeld 40 procent gevuld zijn. Op sommige routes zijn de vliegtuigen slechts voor 15 procent gevuld, zegt Al Baker.

Qatar Airways kan zich dat veroorloven doordat het een staatsbedrijf is en Qatar grof geld verdient aan gaswinning. De machthebbers van het emiraat zijn er met het oog op het Wereldkampioenschap voetbal van 2022 bij gebaat om hun luchtvaartmaatschappij in de schijnwerpers te houden. Qatar Airways wil zoveel mogelijk spelers en toeschouwers naar het evenement vervoeren.