De Duitse openbaar aanklager heeft veertien Volkswagen-bestuurders aangeklaagd voor de rol die zij speelden in het sjoemeldieselschandaal rond de automaker, schrijft het Duitse persbureau DPA zaterdag. Naast de veertien Volkswagen-bestuurders werd ook de bestuurder van een leverancier aangeklaagd.

Een woordvoerder van de openbaar aanklager zegt tegen DPA dat ze zijn aangeklaagd vanwege fraude, belastingontwijking, misleidende reclame en het indirect verstrekken van valse certificaten van dieselmotoren. Wie er precies zijn aangeklaagd, is nog niet bekend. Volkswagen heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aanklachten.

De vijftien personen zijn niet de eersten die zijn aangeklaagd wegens hun rol in de sjoemeldieselaffaire. Eerder werd onder anderen oud-Volkswagen-topman Martin Winterkorn vervolgd. De rechtszaak die tegen hem loopt, is uitgesteld vanwege de coronapandemie en begint in september. Naast tegen Winterkorn loopt er ook een rechtszaak tegen voormalig Audi-CEO Rupert Stadler.

Het schandaal rondom de sjoemelsoftware van Volkswagen speelt al sinds 2015. Dieselauto's van Volkswagen presteerden door de software beter tijdens emissietests en stonden zo schoner te boek dan ze daadwerkelijk waren.

Het dieselschandaal heeft de bekende Duitse automaker inmiddels al ruim 32 miljard euro aan boetes, aanpassingen aan auto's en juridische kosten gekost.