Mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning moeten in een kwart van de Nederlandse gemeenten langer dan zeven jaar wachten op een woning. Dat blijkt zaterdag uit een onderzoek van NOS. De langste wachttijden vind je in Landsmeer, Wormerveer, Laren en Diemen.

Voor het onderzoek deed NOS navraag bij alle gemeenten in Nederland. Slechts 212 van de in totaal 355 gemeenten leverden voldoende cijfers. Onder die 212, zijn er negentig gemeenten waarbij de wachttijd tot boven de zeven jaar oploopt. Dat zou dus betekenen dat een Nederlander in zeker een kwart van de gemeenten langer dan zeven jaar moet wachten op een sociale huurwoning. Waarschijnlijk zijn het er nog meer, omdat cijfers ontbreken van 143 gemeenten.

De langste inschrijfduur vindt je in Noord-Holland: daar liggen de tien gemeenten waar inwoners het langst moeten wachten op een sociale huurwoning. In deze gemeenten ligt de wachttijd boven de veertien jaar.

Wat opvalt is dat veel van deze plaatsen onder de rook van Amsterdam liggen. In Landsmeer, Purmerend en Oostzaan, allemaal gelegen aan de noordkant van de hoofdstad, ligt de wachttijd op respectievelijk 22, 24 en vijftien jaar. In Diemen, ten zuiden van Amsterdam, is de wachttijd ook vijftien jaar. In Amsterdam zelf moeten inwoners gemiddeld dertien jaar wachten op een sociale huurwoning.