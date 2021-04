Meer dan een derde van de makelaars gaat mee in een verzoek van een verhuurder om mensen met een buitenlands klinkende naam uit te sluiten voor een huurwoning. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Het is het eerste landelijke onderzoek naar discriminatie op de huurmarkt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de antidiscriminatieorganisaties Art.1 en Radar. Zij reageerden met Nederlandse, Poolse en Marokkaanse namen drieduizend keer op woningadvertenties. Daaruit bleek dat kandidaat-huurders met een Pools of Marokkaans klinkende naam minder vaak werden uitgenodigd voor bezichtigingen.

Daarnaast voerden ze 105 mysterycalls uit naar makelaars waarbij ze zich voordeden als verhuurder die niet wilde verhuren aan allochtonen. Meer dan een derde stemde daarmee in of legde de verantwoordelijkheid daarvoor bij de verhuurder. Slechts vijftien makelaars lieten weten daar niet aan te willen meewerken.

'Alarmerende resultaten'

Ollongren noemt de resultaten "alarmerend". "Dit onderzoek toont aan dat discriminatie op de woningmarkt in het hele land voorkomt. Het is niet alleen een probleem van de grote steden. Discriminatie is niet toegestaan en wordt niet getolereerd. Daarom gaan we onze aanpak daartegen de komende tijd intensiveren", zegt ze.

Concreet geeft ze gemeenten meer bevoegdheden om vergunningen in te stellen voor verhuurders en discriminatie beter te handhaven. Er wordt ook gekeken naar regels voor verhuurbemiddelaars en makelaars. Het onderzoek met mysterycalls wordt later opnieuw uitgevoerd om zicht te houden op de problematiek en meer bewustwording te creëren.

'Verplicht makelaars om zich aan te sluiten bij brancheorganisatie'

De brancheorganisatie van makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars VBO pleit naar aanleiding van het rapport voor een wettelijke verplichting voor verhuurmakelaars om zich aan te sluiten bij een brancheorganisatie. "Dan vallen ze onder de gedragsregels van een branchevereniging, worden ze verantwoordelijk gehouden voor hun daden en vallen ze onder het tuchtrecht van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland", zegt de vereniging.

Ook wil VBO een transparantere en objectievere selectieprocedure in de vrije sector. "De selectie van een potentiële huurder moet gebeuren aan de hand van relevante en objectieve criteria zoals werk, inkomen en gezinssamenstelling. Irrelevante zaken als de etnische of culturele achtergrond van een individu moeten buiten beschouwing worden gelaten."

De organisatie stelt voor om een platform op te richten waarop woningzoekers hun gegevens kunnen achterlaten en waar aan de hand van vooraf bepaalde criteria een selectie wordt gemaakt.