Hoewel de terrassen volgende week weer opengaan, hebben Nederlanders nog niet massaal een plek gereserveerd bij hun favoriete kroeg of restaurant. Dat melden diverse boekingssites en horecavereniging KHN aan NU.nl. De terrasliefhebber lijkt wat afwachtend. Bovendien werken de weersvoorspellingen niet mee.

Woensdag 28 april, de dag na Koningsdag, is het zover. Dan mogen de terrassen in Nederland weer open. Weliswaar met allerlei beperkingen, bijvoorbeeld alleen tussen 12.00 en 18.00 uur, maar een biertje in de zon op het terras is weer mogelijk. Bij veel kroegen en restaurants kun je al een plek reserveren, maar van een stormloop is op dit moment nog geen sprake.

"We zien wel dat er wordt gereserveerd. Maar zijn mensen dat nu massaal aan het doen? Nee", vertelt Paul Wiertz van boekingsplatform Bookdinners, waar zo'n tweeduizend restaurants bij zijn aangesloten.

Hij wijt dat onder andere aan het relatief frisse weer dat wordt voorspeld. "En de eerste dag waarop de terrassen weer open zijn, is een woensdag. Da's gewoon een werkdag. De reserveringen zijn dan ook vooral voor het eerste weekend, van 1 en 2 mei. Voor die dagen zijn al behoorlijk wat plekken gevuld."

Daar komt nog bij dat vooraf reserveren niet verplicht is. Terrasgangers moeten zich wel registreren, maar kunnen dit ook ter plekke doen, mits er nog plaats is.

Horecaorganisatie KHN laat weten dat het aantal reserveringen nogal verschilt per kroeg of restaurant. "We zien dat de afgelopen dagen al volop reserveringen zijn geplaatst voor de terrassen. Waar sommige de eerste dagen al zijn volgeboekt, is er bij veel terrassen nog meer dan voldoende plaats", aldus een woordvoerder.

“Vorig jaar dachten we ook dat het storm zou lopen. Maar dat viel wel mee.” Jeroen van den Brink, Diningcity

Dat sluit aan bij het beeld van vorig jaar, stelt Jeroen van den Brink van boekingsplatform Diningcity. "Toen in juni 2020 de terrassen weer opengingen, dachten we ook dat het storm zou lopen. Maar dat viel wel mee."

Van den Brink verwacht dat de animo langzaam toe zal nemen in de komende maanden, net als vorig jaar. Bij de restaurants was pas in september, vier maanden nadat ze weer opengingen, echt sprake van topdrukte. Hij verwacht daarom dat het dit jaar ook pas in september weer echt druk wordt. Mits alle kroegen en restaurants tegen die tijd ook daadwerkelijk open zijn.