Hoewel bloemen in 2020 duurder werden, hield ons dat toch niet tegen om ze te kopen. Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, verkocht weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar kon het omzetverlies beperken tot 2,9 procent. Sinds Moederdag explodeerde de bloemenverkoop.

De verkoopdaling bij Royal FloraHolland is vooral te wijten aan de eerste helft van het jaar. Toen de eerste tekenen van het coronavirus zichtbaar werden en landen allerlei maatregelen namen, was er "een enorme schrikreactie" bij bloemenverkopers, volgens een woordvoerder van de veiling. "Niemand durfde toen nog te kopen, waardoor wij met een hoop overschotten overbleven", vertelt hij.

Maar rond Moederdag besloten een hoop bloemenwinkels en supermarkten toch een paar boeketjes aan te schaffen. De populariteit bleek toen zo groot dat ze besloten om bloemen te blijven verkopen. Zelfs toen alle winkels en tuincentra moesten sluiten, besloten velen om online verder te verkopen. "Het is echt opzienbarend hoe die bloemenverkoop het zo goed blijft doen ondanks de sluiting van winkels en tuincentra", klinkt het bij Royal FloraHolland.

Het veilinghuis wijst daarvoor naar thuiswerk. "Mensen zijn vaker thuis en hebben dus meer behoefte aan een bloemetje in hun woonkamer. Ook wordt er meer in de tuin gewerkt, waardoor we weer meer tuinplanten kopen. En de online verkoop doet het zo goed omdat we zeker in deze tijden contact willen houden met onze dierbaren door hen een bloemetje te sturen."

Al zijn bloemen het afgelopen jaar wel duurder geworden. "Er waren vorig jaar veel problemen met de aanvoer vanuit Afrika, een belangrijk continent voor bloemenimport, wat de prijzen omhoog heeft gedreven", vertelt de woordvoerder.

Kwekers gingen minder produceren, vraag werd groter

"In normale tijden worden bloemen uit Afrika vervoerd in het ruim van passagiersvluchten. Toen die dus bijna volledig werden stopgezet door de coronacrisis, werd de vrachtcapaciteit veel beperkter en de weinige capaciteit die er was werd veel duurder. Tegelijk zagen we dat kwekers minder gingen produceren, terwijl de vraag eigenlijk groter werd. Ook dat drijft de prijzen op."

De omzet van Royal FloraHolland kwam in 2020 uit op 5,8 miljoen euro, 2,9 procent lager dan een jaar eerder. Voor dit jaar verwacht de veiling beterschap, maar ze blijft terughoudend. "Onze voorzichtige voorspelling is dat we break-even draaien", klinkt het.