Engelse pubs hebben in de eerste week dat de terrassen weer open zijn zo'n vijftien miljoen pinten bier verkocht. Dat zegt de British Beer and Pub Association (BBPA), een belangenvereniging van brouwers en pubs vrijdag desgevraagd tegen NU.nl. Nederlanders kunnen vanaf woensdag weer een fluitje of een vaasje kopen op het terras.

Ondanks de vele goed gevulde Engelse bierglazen, zitten de pubs nog lang niet op het 'normale' niveau van de geheel open economie. De branche schat dat de vijftien miljoen pinten goed zijn voor ongeveer een kwart van het normale aantal. BBPA zegt dat er "heel weinig of geen" pubs zijn die bij deze aantallen quitte kunnen spelen.

Door de heropening mochten de bekende eet- en drinkgelegenheden voor het eerst sinds januari weer deels open in Engeland. Eind vorig jaar, toen er nog regionale coronavirusmaatregelen golden, waren ze slechts in enkele delen van het land open.

De belangenvereniging laat weten dat pubs met buitenruimte op ongeveer 20 procent van hun normale capaciteit zitten. Ongeveer 40 procent van de Engelse pubs, zo'n vijftienduizend volgens de vereniging, heeft buitenruimte en mag dus open.

Met de heropening loopt Engeland voor op Nederland. Aanstaande woensdag zullen Nederlanders weer op een terrasje terechtkunnen. De volgende stap voor de Nederlandse horeca wordt op z'n vroegst op 26 mei gezet. De eerstvolgende stap in Engeland staat met potlood op 17 mei, dan mogen Engelse pubs, maar ook restaurants en andere horecagelegenheden weer binnen gasten verwelkomen.