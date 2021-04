De Turkse politie heeft tientallen mensen gearresteerd vanwege een vermeende grote fraudezaak met cryptomunten. Thodex, een van de grootste handelsplatformen voor digitale valuta in Turkije, werd deze week plotseling platgelegd. De oprichter en topman van dat platform is het land ontvlucht met naar verluidt 2 miljard dollar (1,66 miljard euro) aan bezittingen van investeerders.

Er werden 62 mensen opgepakt in acht Turkse steden, waaronder Istanboel, waar het handelsplatform was gevestigd, aldus persbureau Anadolu. Naar zestien anderen wordt nog gezocht. Het hoofdkantoor van Thodex is doorzocht en er zouden computers in beslag zijn genomen. Mogelijk hebben bijna 400.000 mensen hun investeringen op Thodex verloren.

Thodex-oprichter Faruk Fatih Özer zou naar Albanië zijn gevlucht. In een verklaring vanaf een onbekende locatie liet hij weten dat investeerders worden terugbetaald en dat hij spoedig naar Turkije terug zal keren en met justitie zal samenwerken in het onderzoek. De Turkse autoriteiten werken aan een internationaal aanhoudingsbevel voor Özer die zich zou bevinden in de Albanese hoofdstad Tirana.

Veel Turken hebben hun toevlucht gezocht in handelsplatformen zoals Thodex om te beleggen in digitale munten als bitcoins. Op die manier wilden ze hun spaargeld beschermen tegen de hoge inflatie en de sterke koersschommelingen van de Turkse lira.

Onlangs werd nog bekend dat Turkije vanaf eind april alle betalingen met digitale munten zoals bitcoins gaat verbieden. De Turkse centrale bank zegt dat de risico's op verliezen met cryptobetalingen te groot zijn.