In de afgelopen twee weken zijn vijf mensen aangehouden voor het verhandelen van gevaarlijke glazen strooipotjes met kruiden en specerijen van het merk Verstegen, meldt de NVWA vrijdag. De potjes, waarvan stukjes glas kunnen afbreken aan de bovenrand, werden vorig jaar uit de handel gehaald. Een bedrijf in Zeewolde zou de bewuste partij kruidenpotjes vernietigen. Maar zonder dat de producent het wist, is deze partij toch op de markt gebracht.

De vijf opgepakte mensen zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris in Zeewolde. Hun voorarrest is verlengd tot maximaal twee weken, meldt het Functioneel Parket.

Rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA hebben twee bedrijfslocaties in Zaltbommel en Zeewolde doorzocht. Daardoor is het grootste deel van de illegaal verspreide partij getraceerd. Alle potjes zijn in beslag genomen en nu daadwerkelijk uit de handel gehaald.

Het ging om glazen strooiers met laos, paprika mild, chili, Italiaanse kruiden, cayennepeper, dragon, kaneel, komijnzaad, nootmuskaat, paprika pikant en zwarte peper met een specifiek partijnummer. De NVWA kwam in actie nadat iemand zich had verwond.