Speelgoedmaker Mattel verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar bijna tweemaal zoveel Barbie-poppen als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf donderdagavond publiceerde. Vooral in Noord-Amerika gingen ze massaal over de toonbank, doordat huishoudens meer geld hadden door het coronasteunpakket van de overheid.

Het eerste kwartaal is voor speelgoedfabrikanten normaal gesproken geen goed kwartaal, omdat speelgoed vooral wordt gekocht rond de feestdagen. Maar afgelopen kwartaal was daarop een uitzondering.

Consumenten gaven wereldwijd 276 miljoen dollar (ongeveer 229 miljoen euro) uit aan Barbies in het eerste kwartaal. Dat is 87 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. In Noord-Amerika stegen de verkopen van de populaire poppen zelfs met 132 procent.

Mattel denkt dat de stijging vooral komt doordat ouders vanwege de aanhoudende lockdown meer speelgoed willen kopen voor hun kinderen. Daar komt nog eens bij dat Amerikaanse huishoudens een extra uitkering hebben gekregen van de overheid. Daarmee wil de regering de economie op peil houden.

De totale omzet van het bedrijf kwam in het eerste kwartaal uit op 874 miljoen dollar, wat een stijging was van 47 procent. Ondanks de fors hogere verkopen was Mattel niet in staat om winst te maken. Het verlies kwam uit op 115 miljoen dollar. Dat was wel bijna een halvering van het verlies van het eerste kwartaal van vorig jaar, toen het Amerikaanse bedrijf voor 210 miljoen euro in het rood dook.