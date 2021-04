De zes grootste Nederlandse gemeenten zijn bang dat de Omgevingswet tot nieuwe problemen in de bouw zal leiden, meldt dagblad NRC vrijdag op basis van interne stukken. De wet, die begin volgend jaar moet ingaan en de grootste wetswijziging sinds 1848 is, zou te ingewikkeld zijn. De nieuwe omgevingswet moest de boel juist stroomlijnen.

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat burgers en bedrijven minder vergunningen nodig hebben voor bijvoorbeeld verbouwingen. Ook moeten vergunningen sneller worden verleend. Dat zou het bouwproces van onder meer huizen moeten versnellen. Dat is in Nederland keihard nodig, aangezien er inmiddels een tekort aan ruim 300.000 woningen is.

Maar volgens een interne nota van de gemeente Amsterdam, die NRC in handen heeft, maakt de huidige vorm van de Omgevingswet het bouwen juist moeilijker. Uit een proef van de hoofdstad bleek de uitvoering van de wet "dermate onder de maat, dat aan de meest minimale vereisten niet wordt voldaan". Daardoor komt "de realisatie van woningbouwopgaven en andere gebiedsontwikkelingen in gevaar", staat in het interne document. Ook in stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken uiten de zes grootste gemeenten hun onvrede over de Omgevingswet.

Het probleem zit volgens NRC onder meer bij de nieuwe ICT-systemen, die niet goed op elkaar zouden zijn afgestemd en niet voor iedereen toegankelijk zijn. Bouwkundige bureaus van gemeenten zouden bijvoorbeeld niet overal bij kunnen. Bovendien wordt de database die alles moet ondersteunen een "fragmentarische vergaarbak van informatie" genoemd. Zo lukte het de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld niet om in het nieuwe systeem een vergunning voor de kap van een boom te regelen, wat normaal gesproken een simpele opgave zou moeten zijn.

Toch lijkt het er volgens NRC niet op dat er nog aan de Omgevingswet gesleuteld zal worden. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zou verdere vertraging willen voorkomen. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd en de Eerste Kamer schiet ook aardig op. Als de wet niet in deze vorm wordt aangenomen, zal het nieuwe kabinet zich er waarschijnlijk over moeten buigen.