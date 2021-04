Supermarktketen Albert Heijn heeft in een e-mail aan klanten haar excuses aangeboden voor de lege kaasschappen in de winkels. Door een storing bij een van de logistieke partners van de supermarktketen konden AH-klanten anderhalve week niet overal meer terecht voor kaas. Ook online waren er tekorten. De schappen zouden inmiddels weer gevuld zijn.

In het paasweekend werden de IT-systemen van logistiek dienstverlener Bakker Logistiek onder vuur genomen. Bakker Logistiek verzorgt naar eigen zeggen opslag en distributie van alle supermarktketens.

Door de storing bij het logistiek bedrijf kampten Albert Heijn en concurrent PLUS met tekorten aan voorverpakte kaas. De schappen waren bij de laatstgenoemde supermarkt minder lang leeg, doordat PLUS minder afhankelijk is van het goed functioneren van Bakker Logistiek.

Albert Heijn, de grootste supermarktketen van Nederland, biedt nu haar excuses aan voor de gatenkaas in de winkels. "Heb je afgelopen week je favoriete kaas en/of borrelhapjes gemist? Zo ja, onze excuses!", aldus de supermarkt in een verklaring.

Om het leed van de Nederlandse kaasliefhebber iets te verzachten, kunnen AH-klanten twee soorten borrelhapjes krijgen bij het doen van de boodschappen.