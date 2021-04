De hoogte van de coronasteun voor mensen die hun woonlasten niet meer kunnen betalen, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), hangt af van waar je woont. Inwoners van Amstelveen kunnen een maandbedrag van maximaal 2.000 euro aanvragen, terwijl het maximumbedrag in het Zuid-Hollandse Nissewaard 150 euro per maand is. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van persbureau LocalFocus.

Gemeenten bepalen zelf hun beleid omtrent de TONK-regeling, die in het leven is geroepen om huishoudens die door de coronamaatregelen inkomsten mislopen te helpen met het betalen van hun woonlasten, zoals de huur, hypotheek en gemeentelijke heffingen.

Twee op de drie gemeenten maken op hun website de hoogte van de financiële tegemoetkoming bekend. Daarvan hanteren Aalsmeer en Amstelveen de hoogste maximumtarieven: 12.000 euro per half jaar, oftewel 2.000 euro per maand.

Het Limburgse Heerlen is qua beleid het ruimhartigst en hanteert helemaal geen maximumtarief. Heel anders is dat in gemeenten als Nissewaard, Laren en Eemnes, die 900 euro per zes maanden aanbieden. Op een twintigtal gemeentesites is informatie over de TONK-regeling niet makkelijk te vinden. Dat geldt onder meer voor Schiedam, Roosendaal en Dordrecht.

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de gemeenten met minder financiële draagkracht voorzichtig waren bij het vaststellen van het beleid. Toen halverwege maart bleek dat de overheid het eerder toegezegde bedrag van 130 miljoen euro zou verdubbelen, hebben sommige gemeenten het maximale bedrag naar boven bijgesteld. Volgens hoogleraar ruimtelijke econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen kan het beleid omtrent de TONK-regeling ook afhangen van de politieke samenstelling van de colleges van burgemeester en wethouders.

Begin april bleek dat de TONK-regeling veel minder werd aangevraagd dan verwacht. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt dat "de bekendheid van de TONK nog wel om een extra duwtje vraagt".