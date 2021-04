De Nederlandse overheid overwoog vorig jaar voor vijftig miljoen euro mede-aandeelhouder in HEMA te worden om het noodlijdende bedrijf te redden, meldt NRC op basis van documenten die de krant ontving met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In dat geval zou HEMA deels een staatsbedrijf worden.

Het scenario lag klaar voor het geval HEMA geen overeenstemming zou bereiken met schuldeisers en er geen andere mogelijkheid was om het bedrijf te redden.

Door een tekort aan geld dreigde de winkelketen vorig jaar failliet te gaan. Op 15 juni 2020 moest HEMA een lening van vijftig miljoen euro aflossen bij schuldeisers.

Het ministerie van Economische Zaken overwoog in eerste instantie de coronasteunmaatregel voor het warenhuis op te rekken, zodat HEMA met staatsgarantie honderden miljoenen kon lenen. Die optie werd tegengehouden door de Europese Commissie omdat HEMA al voor 31 december 2019, voor het uitbreken van de pandemie, in moeilijkheden zat.

Niet van vitaal belang voor economie

Hoewel HEMA niet van vitaal belang is voor de Nederlandse economie, en overheidsingrijpen daardoor lastig te verantwoorden is, vreesde het ministerie voor politieke en maatschappelijke gevolgen als het bedrijf niet gered kon worden. Met vijftienduizend banen was HEMA belangrijk voor de werkgelegenheid. Ook het straatbeeld en de "historische en sentimentele waarde" van HEMA telde mee.

Het overheidsplan om mede-aandeelhouder in HEMA te worden, werd geblokkeerd door minister Wopke Hoekstra (Financiën). Volgens hem zou het gunstiger zijn als de oplossing vanuit de markt kwam. Uiteindelijk werd de winkelketen overgenomen door de schuldeisers. Op 17 december 2020 werd HEMA definitief overgenomen door de eigenaren van Jumbo, de familie Van Eerd, en investeringsmaatschappij Parcom.