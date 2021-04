Het stadsbestuur van New York is een rechtszaak tegen oliemaatschappijen Shell, BP en ExxonMobil gestart, maakte het donderdag bekend. De stad wil dat de bedrijven opdraaien voor de schade die door klimaatverandering is aangericht, omdat ze stelselmatig gelogen zouden hebben over hoe vervuilend hun olieproducten zijn.

De grote oliemaatschappijen, ook wel Big Oil genoemd, en hun belangenbehartiger American Petroleum Institute (API) "hebben systematisch en bewust consumenten misleid", schrijft het stadsbestuur. Zo zouden de bedrijven hebben gezegd dat hun brandstoffen schoner zijn en voor minder uitstoot van schadelijke stoffen zorgen. Die claims zijn niet terecht, vindt het New Yorkse bestuur.

Het nieuws over de rechtszaak komt naar buiten op de dag van Earth Day, een dag waarop wordt stilgestaan bij de gevolgen van klimaatverandering. "Mijn boodschap op Earth Day aan Big Oil is: we zien jullie in de rechtszaal", aldus Bill de Blasio, burgemeester van New York.

Het is niet de eerste keer dat de stad probeert om oliemaatschappijen verantwoordelijk te houden voor de schade die klimaatverandering heeft aangericht. In 2018 stapte het stadsbestuur ook al naar de rechter.

Na een afwijzing van de rechtbank in datzelfde jaar, kwam eerder deze maand opnieuw een 'nee'. De Blasio wil zich echter niet neerleggen bij dat oordeel en sleept de bedrijven nu opnieuw voor de rechter.