Overbieden om aan een huis te komen is niet langer een fenomeen dat zich beperkt tot de Randstad en Flevoland. Inmiddels wordt in het hele land de meerderheid van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Dat constateert RTL Nieuws donderdag op basis van onderzoek. Ook de bedragen waarmee overboden wordt, zitten in de lift.

Zo is het niet ongebruikelijk dat er ruim 10.000 euro extra geboden wordt op woningen in de categorie tot 200.000 euro. Voor woningen van 400.000 tot 500.000 euro leggen Nederlanders tot wel 26.000 euro extra neer.

Deze mate van overbieden komt ook steeds vaker voor in Friesland en Overijssel, zo blijkt uit het onderzoek. In die provincies wordt al snel respectievelijk 19.000 en 17.500 euro meer betaald. Ook Drenthe ontspringt de dans niet. Aan de onderkant van de markt is het beeld de afgelopen twee jaar gekanteld, waardoor nu zeven op de tien woningen boven de vraagprijs worden verkocht.

Gemiddeld werd er in het eerste kwartaal in Nederland voor 70 procent van de woningen boven de vraagprijs geboden. Voor woningen met een verkoopprijs tussen de 300.000 en 400.000 euro in de provincie Flevoland werd het vaakst overboden. Daar werd in de eerste drie maanden van dit jaar in 86 procent van de gevallen meer betaald. Er werd gemiddeld 27.500 euro overboden.