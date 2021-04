Egeria is de nieuwe eigenaar van Fletcher Hotels, zo is donderdag bekend geworden. Onder de vleugels van de investeringsmaatschappij, in 1997 gestart door C&A-familie Brenninkmeijer en Quote 500-lid Peter Visser, wil de hotelketen doorgroeien naar 150 hotels in Nederland. Ook een stap naar het buitenland is niet uitgesloten.

De groeiplannen zouden betekenen dat er in Nederland de komende jaren 47 hotels bij moeten komen. Fletcher runt nu nog 103 hotels.

Topman Rob Hermans van Fletcher benadrukt dat de keten ondanks de coronacrisis nog steeds een gezond bedrijf is. "Afgelopen jaar is ook voor Fletcher Hotels een bijzonder moeilijk jaar geweest. Echter met het einde van de coronamaatregelen in zicht, zien we de bezetting weer stijgen en zijn we ervan overtuigd dat we een hele goede zomer voor de boeg hebben", zegt hij.

Hoeveel geld er precies met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Egeria neemt de kleinere belangen van aandeelhouders NIBC en Xead over en wordt zo in een klap meerderheidsaandeelhouder van Fletcher. Het management van de keten houdt ook nog aandelen in handen.

Egeria bestaat al sinds 1997 en richt zich met zijn investeringen vooral op middelgrote ondernemingen. De investeerder heeft ook ervaring met internationale expansie. Fletcher denkt die kennis en kunde goed te kunnen gebruiken. De C&A-familie Brenninkmeijer is sinds een aantal jaar geen onderdeel meer van Egeria.