Albert Heijn (AH) verbant de gratis plastic zakjes voor groente en fruit uit alle winkels. Maandag gebeurt dit bij de eerste twintig AH-filialen. Ook ALDI stopt ermee - de Duitse budgetketen komt met een duurzamer alternatief, waar de consument 1 cent per zakje voor moet betalen, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

ALDI vervangt de oude gratis plastic zakjes voor 'bio based-exemplaren', die niet langer gratis zijn. De verandering gaat geleidelijk in. "We maken eerst de voorraad van de oude plastic zakjes op", zegt een woordvoerder.

Als die oude voorraad weg is, kunnen klanten voortaan tegen betaling van 1 cent een plastic tasje voor groente en fruit kopen, dat gemaakt is van duurzame materialen. Door de tasjes niet meer gratis aan te bieden, wil de discounter "een signaal afgeven naar de consument". ALDI heeft circa vijfhonderd winkels in Nederland.

Albert Heijn wil de gratis plastic zakjes voor het eind van het jaar uit alle bijna duizend winkels hebben verbannen. Ze worden vervangen door een herbruikbare nylon variant. Deze week worden die gratis weggegeven. Daarna kunnen klanten ze kopen, voor 0,30 euro per stuk.

In de oude zakjes pasten vijf appels

Tot nu toe gingen de herbruikbare zakjes bij AH al per twee voor 0,69 euro over de toonbank. "We hebben ze groter gemaakt", aldus een AH-woordvoerder. De oude nylon zakjes, konden net vijf appels aan.

PLUS, dat 270 filialen in ons land heeft, stelt dat ze de gratis plastic tasjes zien als service naar de consument toe. "Het heeft wel onze aandacht binnen het terugdringen van plastic. We bieden dan ook papieren tasjes aan als alternatief", laat een woordvoerder van deze supermarktketen weten.

Bij Jumbo heeft de consument de keuze uit gratis plastic of een herbruikbaar nylon zakje dat gekocht kan worden. "Een groot aantal winkels biedt ook papieren zakken aan", laat de nummer twee van Nederland desgevraagd weten. "Naar de toekomst toe blijven we kijken naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen."

Lidl kwam in 2018 al met een alternatief

Lidl zet in op twee keuzes, het gratis plastic tasje of het betaalde herbruikbare exemplaar van nylon: de Lidl Green Bag. Die stamt al uit 2018. "We waren de eerste supermarkt in Nederland die met een duurzaam alternatief voor het plastic groente- en fruittasje op de markt kwam."

De discounter met bijna 440 winkels, zegt het gebruik van de plastic tasjes te ontmoedigen. "Bij de hemdtasjes (de transparante kleine tasjes die van een grote rol worden gescheurd, red.) staat dat een plastic tasje niet altijd nodig is, zo sparen wij het milieu."