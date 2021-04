Nestlé heeft in het eerste kwartaal een 7,7 procent hogere verkoop geboekt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In Europa waren vooral dierenvoeding, koffie, maggi en de vegaburgers van Garden Gourmet in trek.

De totale omzet van het Zwitserse Nestlé kwam in de eerste drie maanden van dit jaar daarmee uit op 21,1 miljard frank, omgerekend 19,1 miljard euro.

Wereldwijd zorgde de verkoop van Nespresso, Nescafé en Starbucks-producten voor de grootste duw in de rug. Ook bakproducten waren vanwege de coronacrisis en de toegenomen populariteit van bakken erg in trek.