Het bedrag dat Nederlandse consumenten vorig jaar bij Europese webwinkels hebben uitgegeven is met 600 miljoen euro toegenomen ten opzichte van 2019, tot bijna 2,6 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 32 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers.

Met ongeveer 2,6 miljard euro aan online aankopen is het bedrag dat Nederlanders online uitgeven bij Europese webwinkels de afgelopen zeven jaar nagenoeg verviervoudigd, becijferde het CBS.

Ook Nederlandse internetverkopers pikten vorig jaar hun graantje mee. Hun omzet viel in 2020 zo'n 40 procent hoger uit dan het jaar ervoor. De kar wordt getrokken door de zogenoemde multichannelers, dat wil zeggen bedrijven die zowel fysieke winkels hebben alsook via het internet verkopen. Zij zagen hun omzet met ruim de helft toenemen.

Het aantal aankopen in Nederlandse webshops kwam in het afgelopen jaar uit op 335 miljoen, 27 procent meer dan een jaar eerder. De totale omzet kwam 7 procent hoger uit, op 26,6 miljard euro, zo bleek in maart uit onderzoek van GfK in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders.

Meer dan de helft (54 procent) van de online aankopen van producten in Nederland wordt via marktplaatsen gedaan, aldus een vorige maand gepubliceerd onderzoek van Multiscope en de Hogeschool van Amsterdam.