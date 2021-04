Basic-Fit heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 199.000 leden verloren. De sportschoolketen wijt dat aan de coronamaatregelen, waardoor de sportscholen noodgedwongen dicht zijn. De keten zegt donderdag bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal dat ze verwacht dat de Nederlandse filialen vanaf 11 mei weer open mogen.

In de eerste maanden van dit jaar was 94 procent van de in totaal 905 sportscholen van de keten dicht. Dat geldt voor de zaken in de voor Basic-Fit grootste markten Nederland, België en Frankrijk. In Spanje mochten de meeste sportscholen van de keten wel openblijven en in Luxemburg mochten de deuren vanaf 11 januari weer open.

Het aantal leden liep als gevolg daarvan de afgelopen maanden met 199.000 terug tot 1,8 miljoen. Ook financieel leed Basic-Fit onder de lockdown. De omzet daalde met 94 procent: van 137,5 miljoen euro in 2020, net voor de uitbraak van de coronacrisis, tot 10,7 miljoen euro in de eerste maanden van dit jaar.

Volgens een woordvoerder van de keten van sportscholen is de terugloop in het aantal leden in de loop van het kwartaal wel minder groot geworden. Het aantal filialen bleef al met al gelijk, er kwam er een bij in Spanje, in België ging juist een dicht.

Basic-Fit heeft in Nederland 211 sportscholen, in Frankrijk 447, in België 192, in Spanje 45 en in Luxemburg een tiental.