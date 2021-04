Een jaar na de uitbraak van de coronacrisis telt Nederland 326.000 werklozen. Dat zijn er 53.000 meer dan een jaar eerder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in die zin laat de coronacrisis zich niet vergelijken met de financiële crisis, waarin de huizenprijzen juist daalden en de werkloosheid veel harder opliep. "Een jaar na het uitbreken van de financiële crisis was de werkloosheid al opgelopen met bijna 92.000", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

De werkloosheid bereikte na zes jaar financiële crisis het dieptepunt: 699.000 werklozen. Dat is bijna het dubbele van de huidige stand van zaken. Dat de overheid een deel van de lonen betaalt, via de NOW-regeling, speelt daarin zeker een rol. "Maar ook dat er voor de coronacrisis sprake was van een bijzonder krappe arbeidsmarkt", zegt Van Mulligen.

Bedrijven zijn er daardoor beducht voor om personeel te laten gaan, uit angst dat ze straks zonder zitten. Tijdens de huidige coronacrisis fluctueert het aantal mensen zonder werk wel. Per eind maart lag dat op het laagste niveau in bijna een jaar tijd. "Dat komt vooral doordat mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt", licht de hoofdeconoom van het CBS toe.

Dat komt deels doordat jongeren niet op zoek gaan naar een bijbaan in bijvoorbeeld de horeca, omdat die sector nog dicht is, maar waarschijnlijk ook doordat bedrijven oudere mensen eerder met pensioen laten gaan. "Dat zien we nog niet in de cijfers." Het aantal mensen dat zich terugtrok van de arbeidsmarkt lag afgelopen maand met 35.000 op een relatief hoog niveau.