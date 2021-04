De Nederlandse bloemenbezorger bloomon komt in Britse handen. Sectorgenoot Bloom & Wild, die een jaar langer bestaat, koopt het bedrijf. Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt, maar de bedrijven verwachten voor het komende jaar een gezamenlijke omzet van 250 miljoen euro.

Bloomon werd in 2014 opgericht door Bart Troost, Patrick Hurenkamp en Aron Gelbard en was een van de eerste Nederlandse bedrijven die het mogelijk maakte om bloemen online te bestellen en thuis af te laten leveren.

Ondertussen is het bedrijf hard gegroeid en actief in Nederland, Duitsland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. De onderneming boekte in 2020 een omzet van 42 miljoen euro.

Bloom & Wild werd een jaar eerder opgericht en is actief in vijf landen. Het bedrijf is in het VK marktleider op het gebied van bloemen en geschenken en haalde in januari nog 75 miljoen Britse pond (88 miljoen euro) op. Beide bedrijven zijn al lang winstgevend.

Beide merken blijven bestaan

Beide merken blijven na de overname bestaan en Gelbard blijft de CEO van bloomon. "We combineren twee spelers met een sterk disruptief karakter en gedeelde waarden. Met onze kennis, onze ervaring en ons netwerk hebben wij alles in huis om onze positie als marktleider in Europa verder te versterken", zegt topman Gelbard.

Samen worden de twee bedrijven actief in acht landen en zullen ze volgens de verwachtingen goed zijn voor 250 miljoen euro omzet. Voor het komende boekjaar verwachten de ondernemingen acht miljoen bezorgingen.