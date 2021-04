Basic-Fit leed in 2020 een nettoverlies van 125,2 miljoen euro, terwijl de fitnessclubuitbater een jaar eerder nog 11 miljoen euro winst boekte. Het is de eerste keer sinds 2016 dat het bedrijf rode cijfers schrijft. De omzet daalde met 27 procent tot 376,8 miljoen euro.

De oorzaak van die slechte cijfers is niet ver te zoeken: door de coronapandemie moesten zo goed als alle sportscholen van de fitnessgigant het hele jaar gesloten blijven. In maart moesten alle deuren dicht tot ongeveer juni, waarna de zaken geleidelijk weer open mochten. In september moesten ze echter opnieuw sluiten, behalve in Spanje.

Dat leidde dus tot een monsterverlies en een flink gedaalde omzet, blijkt donderdag uit het resultatenrapport van Basic-Fit. Het afgelopen jaar zette de fitnessgroep dan ook haar uitbreidingsplan stop. Het idee was om 1.250 nieuwe vestigingen te bouwen tegen 2022. In het afgelopen jaar slaagde Basic-Fit erin om 44 nieuwe clubs te openen. Of de ambitie van 1.250 nieuwe clubs nog steeds geldt, is niet duidelijk.

Verder onderneemt het bedrijf echter geen extra maatregelen om de verliezen te dempen. "We zetten niemand van het personeel op straat en gaan ook geen clubs sluiten, omdat we al die mensen en infrastructuur straks weer nodig hebben als we heropenen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Hij verwacht dat mensen binnenkort weer massaal naar de sportschool zullen trekken. "We zien bijvoorbeeld in Spanje en de VS, waar al clubs open zijn, dat vooral jongeren enthousiast zijn om weer te gaan fitnessen."