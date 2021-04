Nederlanders gaven in februari 10,7 procent minder uit aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is wel beter dan in januari, toen de consumptie 12 procent lager was. Wel zijn consumenten voor het eerst sinds december 2018 weer positief over de toekomstige economie. Het consumentenvertrouwen steeg naar -14, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Net als in januari gaven we in februari vooral minder uit aan duurzame goederen en diensten dan een jaar eerder. De eerste categorie kromp met 18,2 procent, een minder sterke daling dan in januari.

Een belangrijke oorzaak van die opleving is dat het op 10 februari mogelijk werd om bestellingen af te halen bij niet-essentiële winkels. We gaven vooral minder uit aan kleding, woninginrichting en vervoer dan een jaar geleden.

De uitgaven aan diensten gingen met 15,1 procent achteruit. Dat gaat niet alleen om bezoekjes aan kapsalons, restaurants, musea of voetbalwedstrijden, maar ook om telefoon- en internetabonnementen. Restaurants, cafés, pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, zwembaden en musea waren in de hele maand februari gesloten. Diensten zijn goed voor de helft van onze consumptie.

Grootste groei in uitgaven aan voeding

De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen met 8,3 procent, de grootste groei sinds maart vorig jaar. De uitgaven aan gas, elektriciteit en motorbrandstof kenden een kleine groei van 0,8 procent. Er werd minder getankt, maar vanwege de koude winterdagen wel meer verstookt in huis.

Uit cijfers van april blijkt ook dat consumenten inmiddels wat positiever zijn gestemd over de toekomst. De indicator komt terecht op -14, tegenover -18 in maart. Wel zit het consumentenvertrouwen nog steeds onder het gemiddelde van -7 over de afgelopen twintig jaar. De hoogste stand (36) werd bereikt in januari 2000 en het dieptepunt (-41) was maart 2013.

De koopbereidheid is licht toegenomen van -4 in maart naar -2 in april. We zijn iets positiever over onze financiële situatie in de komende twaalf maanden, al vinden we het nog steeds niet een goed moment om grote aankopen te doen.