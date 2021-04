Het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten legden vorig jaar beslag op in totaal 303 miljoen euro aan crimineel vermogen. Dat was 45 miljoen euro meer dan het jaar ervoor. Dat meldt het OM woensdag. Vooral de stijging van het aandeel digitale munten en contant geld is opvallend.

Vorig jaar is beslag gelegd op 8,2 miljoen euro aan cryptomunten, zoals bitcoins. Een jaar eerder was dat nog voor slechts 1,1 miljoen euro. "We zien een sterke stijging van bepaalde vormen van criminaliteit met misbruik van cryptomunten", zegt Anita van Dis, landelijk officier bij het Functioneel Parket.

Ook het aandeel van cash nam toe. Met een totaalbedrag van 103 miljoen euro bestond vorig jaar meer dan een derde van het totale vermogen dat in beslag is genomen, uit contant geld. Een jaar eerder was cash minder dan een kwart van het totaal.

Criminelen komen niet van cash af door lockdown

Volgens Van Dis lijkt het erop dat criminelen vanwege de lockdownmaatregelen moeilijker hun contant geld kunnen witwassen.

Hiervoor gebruikten ze voorheen onder andere horecabedrijven, warenmarkten, kappers en massagesalons, maar veel van deze bedrijven moesten een deel van het jaar dicht blijven. Daar komt nog bij dat het vervoer naar het buitenland moeilijker is geworden, stelt het OM.

Naast de 303 miljoen euro waarop de opsporingsdiensten vorig jaar op eigen initiatief beslag legden, kwam nog eens 184 miljoen euro vanwege verzoeken uit het buitenland.

Eerder dit jaar kon het OM ook beslag leggen op bezittingen van mensen die betrokken waren bij de coronarellen in Den Bosch. Zo is binnen enkele dagen na de rellen al beslag gelegd op auto's van de daders, evenals op loon en bankrekeningen. Het geld kon worden gebruikt als schadevergoeding voor gedupeerde winkeliers.