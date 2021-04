Zo'n 68.000 potentiële proefkonijnen hebben zich bij reisorganisatoren TUI en Corendon ingeschreven voor een proefvakantie naar het Spaanse eiland Gran Canaria. Dat laat TUI woensdag aan NU.nl weten. Uiteindelijk zullen 180 vakantiegangers het vliegtuig nemen naar het Canarische eiland.

"Het is een enorm aantal wat vooral duidelijk maakt dat er een hele grote behoefte is om weer op zonvakantie te gaan", laat een TUI-woordvoerder weten. "Dat stemt ons hoopvol en we hopen dat er in de volgende persconferentie ook voor reizigers meer zicht komt op een datum waarop ze weer kunnen reizen."

De reis naar Gran Canaria is de tweede proefvakantie die vanuit Nederland georganiseerd wordt. Eerder vertrokken 188 Nederlanders naar het Griekse eiland Rhodos. Die vakantiegangers keerden maandag geheel gezond terug. Deze groep moest zich aan alle geldende coronaregels houden en mocht niet van het Griekse resort af.

Dat is anders bij de proefreis naar het Canarische eiland. De 180 mensen die naar Gran Canaria vliegen, krijgen iets meer vrijheden en mogen het hotel wél verlaten. Verder moeten ze zich aan alle coronaregels op het eiland houden. De vakantiegangers ontvangen voor de reis nog een uitgebreide briefing.

Overigens is nog niet bekend wie er allemaal naar het tropische eiland mogen; vrijdagmiddag wordt pas bekend wie binnenkort in het vliegtuig mag stappen. De proefkonijnen zullen op 1 mei richting het Spaanse eiland vertrekken en komen een week later terug.