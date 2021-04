Luchthaven Schiphol heeft afgelopen jaar een flinke duikeling gemaakt op de ranglijst van meest drukke vliegvelden in Europa. In het eerste kwartaal verwelkomde de Nederlandse luchthaven bij elkaar ruim twee miljoen reizigers en is daarmee goed voor een tiende plek, meldt brancheorganisatie ACI Europe (pdf). Een jaar eerder was Schiphol nog de nummer drie.

Niet alleen Schiphol verwelkomde aan het begin van 2021 fors minder reizigers. Datzelfde gold voor luchthavens in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar strenge lockdownmaatregelen de vraag naar vliegreizen temperden. De Franse luchthaven Charles de Gaulle, die 82 procent minder reizigers verwerkte, zakte in de lijst van twee naar zes. Londen Heathrow, de nummer één van een jaar geleden, staat nu helemaal niet in de top tien. Van de bijna achttien miljoen reizigers vorig jaar bleef nog maar 9 procent over.

Rusland en Turkije domineerden de top van de ranglijst. Istanbul Airport, de nummer vier van vorig jaar, was qua passagiers nu de nummer één met bijna 5,5 miljoen reizigers. Dat zijn er nog altijd twee derde minder dan vorig jaar, toen dik vijftien miljoen reizigers de luchthaven aandeden. De top vijf van Europese luchthavens nu werd gecompleteerd door Moskou-Domodedovo, Moskou-Sheremetyevo, Istanbul-Sabiha Gökçen en Moskou-Vnukovo.

Het Russische Sint-Petersburg stond op plek zeven. De luchthaven van Sotsji was de enige die in het eerste kwartaal meer reizigers verwerkte. De groei van 47 procent kwam vooral doordat Russen massaal naar de badplaats aan de Zwarte Zee trokken.

Nog geen verbetering in april

ACI Europe merkt verder op dat de cijfers over april nog geen significante verbetering tonen. In de eerste tien dagen van april daalde het passagiersverkeer op de Europese luchthavens met 80 procent. Daarbij zijn dit jaar al zo'n tweeduizend routes verloren gegaan.

Voor heel het jaar stelde ACI Europe zijn prognoses ook neerwaarts bij. Zo wordt nu gerekend op een passagiersstroom die 64 procent onder het niveau van 2019 ligt. Dat was bij een eerdere raming nog 52 procent. Dit alles zal ervoor zorgen dat Europese luchthavens dit jaar 29 miljard euro aan inkomsten zullen verliezen, waar een jaar eerder 30 miljard euro minder inkomsten werden gegenereerd.

Naast het trage herstel speelt ook de grote concurrentiedruk op luchthavens mee. Dat zal er volgens de ACI toe leiden dat oplopende kosten voor het weer opstarten van de operaties niet zomaar terugverdiend kunnen worden. Daarmee is de situatie in vergelijking met begin 2021 verslechterd, concludeert directeur-generaal Olivier Jankovec van ACI Europe.