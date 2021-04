De terrassen gaan op 28 april open, maar het grootste deel van de horeca nog helemaal niet. De cafés, restaurants en hotels die wel een terras hebben, zijn nog heel terughoudend in de bierbestellingen. Dat zeggen de grote brouwers AB InBev en Heineken. De tijden waarop de terrassen in eerste instantie opengaan, zijn ook niet echt de uren waarop we massaal aan het bier gaan.

"Het zijn goede tijden voor thee en koffie en misschien een 0.0 bij de lunch", zegt horecadirecteur Marc Jitta van Heineken. "Om een uur of vijf begint het bier en een uur later zijn de terrassen weer dicht." Zijn collega Michele van Spilbeeck van AB InBev ziet ook dat de kroegen en restaurants terughoudend zijn met bestellen. "We sturen niet veel tankwagens de weg op."

Heel wat anders dan toen op 1 juni vorig jaar de horeca weer open mocht en er honderdduizenden liters bier hun weg naar de horeca vonden. Van de circa achtduizend horecagelegenheden die de brouwer met merken als Hertog Jan en Jupiler normaliter belevert, hebben ongeveer drieduizend een terras. "En zo'n duizend een terras van enige omvang."

Doordat maar een deel van de horeca open kan en ook maar een paar uur per dag, wordt er niet alleen veel minder volume aan bier besteld bij de brouwers maar ook in andere verpakkingen. "Zoals fusten van 20 in plaats van 50 liter, blikjes die ook verkocht kunnen worden voor takeaway en flesjes", somt Van Spilbeeck van AB InBev op.

Een vraag naar flesjes in plaats van fusten ziet ook Heineken, zegt Jitta. "Dan kiest de kroegbaas ervoor om bepaalde soorten bier per fles te verkopen en dan hoeven niet alle taps open." Want de fusten en het tankbier waaruit getapt wordt, heeft een beperkte houdbaarheid als het eenmaal aangeslagen is.

"We vullen ook tanks van 1.000 liter maar voor de helft bijvoorbeeld, in plaats van helemaal. Dat kan ook." Heineken heeft normaal gesproken zo'n twintigduizend zaken op de route staan, waarvan ruim achtduizend met een terras. "Dat in grootte varieert van twee paar tafeltjes tot heel groot", zegt Jitta.

Biertje op het terras wordt zeker duurder dan voor lockdown

Beide brouwers gaan ervan uit dat het biertje op het terras wel duurder wordt dan het voor de lockdown was. "Wij hebben de prijzen per 1 april verhoogd", meldt AB InBev. "Normaal doen we dat op 1 januari, maar we hebben nu gewacht." Heineken doet het vanaf 1 mei. "We adviseren de horeca ook dat door te berekenen, zodat ze een goede marge kunnen behalen", zegt Jitta.

Volgens Heineken zou het doorberekenen van hun verhoging neerkomen op een paar cent per biertje. "Horecagelegenheden zullen hun assortiment ook aanpassen op de huidige omstandigheden, dat biedt ze de kans ook de prijzen aan te passen", aldus AB InBev.

Beide brouwers doen een kleine duit in het horecazakje voor de heropening van de terrassen. Zo geeft AB InBev bij bepaalde bestellingen ook het gelegenheidsbiertje Hertog Jan het Weerzien mee en neemt Heineken het eerste rondje voor zijn rekening.