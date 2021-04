De prijzen van Nederlandse koophuizen blijven doorstijgen: vorige maand lag het prijsniveau van een koopwoning 11,3 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De stijging is de grootste sinds mei 2001, bijna twintig jaar geleden.

De nieuwe cijfers laten zien dat de prijsstijging van Nederlandse koopwoningen alleen maar verder toeneemt. Na een korte periode waarin de huizenprijzen iets minder hard stegen in 2019, zijn de prijzen sinds het begin van de coronacrisis alleen maar harder gaan stijgen.

Reden voor de stijging is de grote vraag naar koopwoningen: in maart werden er volgens het Kadaster 25.240 woningen gekocht. Dat is 35,5 procent meer dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat het aanbod erg beperkt is. Uit cijfers van makelaarsvereniging NVM bleek vorige week dat het woningaanbod in het eerste kwartaal op het laagste niveau lag sinds 1995.

Door die grote vraag en het beperkte aanbod waarschuwde NVM voor overbiedingen. Als mensen massaal overbieden om een woning te krijgen, zal het prijsniveau alleen maar harder stijgen. Volgens cijfers van het CBS ligt het huidige prijsniveau al op het hoogste punt ooit.

Meeste huizen verkocht in Noord-Holland, prijzen stijgen hardst in Flevoland

Over het hele eerste kwartaal stegen de prijzen met ruim 10 procent, de snelste stijging sinds 2019. Het aantal woningtransacties nam in het eerste kwartaal met 29 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Van de ruim 66.000 transacties werden de meeste huizen gekocht in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Vooral Amsterdamse huizen waren in trek: het aantal woningen dat werd afgerekend steeg met bijna 75 procent.

Met 13,7 procent stegen de prijzen het hardst in de provincie Flevoland. In zowel Zuid- als Noord-Holland was de prijsstijging (9,5 procent) het kleinst.